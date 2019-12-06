Меркель проведёт переговоры с Путиным на полях нормандского саммита

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита в нормандском формате в Париже.
Меркель проведёт переговоры с Путиным на полях нормандского саммита
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер.

«В 15:00 (17:00 мск) состоятся двухсторонние переговоры с президентом Путиным», — заявила она.

По её словам, примерно через полчаса после этого Меркель встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как уточняет агентство, Деммер также добавила, что главы Германии и России могут обсудить на двусторонней встрече ситуацию вокруг выдворения российских дипломатов.

Ранее Меркель заявляла, что готова обсудить с Путиным во время саммита в нормандском формате в Париже ситуацию с российскими дипломатами.

4 декабря Германия объявила о высылке двух сотрудников российского посольства. Как объяснили в МИД ФРГ, таким шагом правительство реагирует на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».

В Кремле в ответ подчеркнули, что предположения о причастности России к убийству в Германии являются абсолютно беспочвенными.

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