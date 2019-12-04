Меркель заявила, что готова обсудить с Путиным ситуацию с дипломатами

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова обсудить с лидером России Владимиром Путиным во время проведения саммита в нормандском формате в Париже ситуацию с российскими дипломатами, которые были объявлены персонами нон грата в ФРГ.
Меркель заявила, что готова обсудить с Путиным ситуацию с дипломатами
  • Reuters

«Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы приняли эти меры потому, что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства», — цитирует Интерфакс Меркель.

Ранее Меркель сказала, что данные меры были приняты, поскольку Москва оказывает недостаточное сотрудничество в расследовании.

4 декабря в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине.

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