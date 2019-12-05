В Госдуме оценили заявление Пентагона о «возросшей» российской угрозе

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление замминистра обороны США Джона Руда о «значительном росте» российской угрозы на протяжении последнего десятилетия.

Швыткин назвал подобные действия Соединённых Штатов неадекватными ситуации.

«Если говорить о (военных. — RT) учениях, то США и блок НАТО в целом проводят учений в десятки раз больше, чем Вооружённые силы России», — заявил Швыткин.

Парламентарий отметил, что российские военные учения, в отличие от военных учений США, имеют под собой оборонительную основу.

«Учения Вооружённых сил Российской Федерации носят оборонительный характер. Если же говорить об учениях, проводимых странами блока НАТО, они явно носят наступательный характер. При этом в учениях участвуют двусторонние (боевые отряды. — RT). Мало того, одна из сторон на многих учениях переодета в форму Вооружённых сил России», — рассказал депутат.

В ситуации с освоением космоса именно США, по словам Швыткина, являются инициаторами его милитаризации.

«США и страны блока НАТО пытаются провести милитаризацию космоса и ввергнуть и нашу страну, и наших союзников в гонку вооружений, что, конечно же, недопустимо», — заключил парламентарий.

Ранее Руд заявил о якобы возросшей угрозе со стороны России, указав на широкомасштабные российские учения, развитие ядерных сил и освоение кибернетических, космических и электронных методов ведения войны.