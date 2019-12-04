В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что он не считает Россию врагом НАТО.
В Совфеде оценили слова президента Польши о России и НАТО
  • Reuters

«Думаю, что это скорее слова не лидера Польши, а американского президента. Дональд Трамп дал понять, что он не считает Россию врагом, заявил о необходимости сотрудничества с нашей страной. И остальные мгновенно это поддержали. Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг не так рьяно высказывается против России», — считает сенатор.

Джабаров также отметил, что резких изменений в отношениях России и европейских стран ждать не стоит.

«В таких случаях это обычно какие-то плавные шаги, мелкие и постепенные. Но я думаю, что настанет время, когда у нас будут нормальные, прагматические и взаимовыгодные отношения, в том числе и с НАТО», — сказал он.

Ранее Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Лондоне саммита Североатлантического альянса заявил, что не считает Россию врагом НАТО.

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