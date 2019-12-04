Джонсон рассказал о дискуссии стран НАТО по поводу России
- Reuters
«У нас была отличная дискуссия по России, мы обсудили, как коллективно реагировать на её действия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что в декларации по итогам саммита НАТО в Лондоне говорится, что участники организации считают «агрессивные действия» России и международный терроризм основными угрозами безопасности альянса.
В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи границ России являются потенциальной угрозой безопасности.
20 ноября Путин подчеркнул, что «российская угроза» является выдумкой и все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать.