Джонсон рассказал о дискуссии стран НАТО по поводу России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о дискуссии лидеров стран — членов НАТО по поводу России.
Джонсон рассказал о дискуссии стран НАТО по поводу России
  • Reuters

«У нас была отличная дискуссия по России, мы обсудили, как коллективно реагировать на её действия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в декларации по итогам саммита НАТО в Лондоне говорится, что участники организации считают «агрессивные действия» России и международный терроризм основными угрозами безопасности альянса.

В декабре российский лидер Владимир Путин заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи границ России являются потенциальной угрозой безопасности.

20 ноября Путин подчеркнул, что «российская угроза» является выдумкой и все прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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