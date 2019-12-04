Китай потребовал от США не использовать тему уйгуров для вмешательства
- Reuters
Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Этот документ преднамеренно дискредитирует ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, очерняет усилия Китая по борьбе с терроризмом и радикализацией, является злонамеренной атакой на административную политику китайского правительства, серьёзно нарушает международное право и основные принципы международных отношений», — сказала она, комментируя американский законопроект.
Дипломат добавила, что в этом регионе речь идёт не о правах человека, национальности и религии, а о борьбе с терроризмом.
«Мы настоятельно призываем США немедленно исправить свои ошибки и не допустить принятия упомянутого законопроекта, касающегося Синьцзяна, а также прекратить эксплуатирование этой проблемы для вмешательства во внутренние дела Китая. КНР будет реагировать дальше в соответствии с развитием ситуации», — говорится в заявлении Хуа Чуньин.
Ранее палата представителей одобрила законопроект «о правах уйгуров», который был внесён сенатором Марко Рубио.
Согласно документу, различные правительственные органы США должны докладывать конгрессу об отношении китайских властей к уйгурам в регионе, в том числе по вопросам «безопасности уйгурского населения».
В октябре Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китае.
Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении чиновников Китая.