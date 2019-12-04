Китай потребовал от США не использовать тему уйгуров для вмешательства

В Китае предупредили США, что одобренный американской палатой представителей законопроект о соблюдении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе отразится на сотрудничестве Пекина и Вашингтона.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Этот документ преднамеренно дискредитирует ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, очерняет усилия Китая по борьбе с терроризмом и радикализацией, является злонамеренной атакой на административную политику китайского правительства, серьёзно нарушает международное право и основные принципы международных отношений», — сказала она, комментируя американский законопроект.

Дипломат добавила, что в этом регионе речь идёт не о правах человека, национальности и религии, а о борьбе с терроризмом.

«Мы настоятельно призываем США немедленно исправить свои ошибки и не допустить принятия упомянутого законопроекта, касающегося Синьцзяна, а также прекратить эксплуатирование этой проблемы для вмешательства во внутренние дела Китая. КНР будет реагировать дальше в соответствии с развитием ситуации», — говорится в заявлении Хуа Чуньин.

Ранее палата представителей одобрила законопроект «о правах уйгуров», который был внесён сенатором Марко Рубио.

Согласно документу, различные правительственные органы США должны докладывать конгрессу об отношении китайских властей к уйгурам в регионе, в том числе по вопросам «безопасности уйгурского населения».

В октябре Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китае.

Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении чиновников Китая.