Помпео заявил о введении визовых ограничений против чиновников Китая

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении чиновников Китая. Об этом сообщает AFP.
Помпео заявил о введении визовых ограничений против чиновников Китая
  • Reuters
  • © Costas Baltas/Pool

По словам Помпео, соответствующие меры предприняты в связи с «репрессиями» в отношении уйгуров.

«США призывают Китай немедленно прекратить свою кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех произвольно задержанных и прекратить попытки заставить представителей мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай», — цитирует Помпео NBC.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список.

В американском министерстве заявили, что «Китай нарушает права уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства».

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