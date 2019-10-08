Помпео заявил о введении визовых ограничений против чиновников Китая
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По словам Помпео, соответствующие меры предприняты в связи с «репрессиями» в отношении уйгуров.
#BREAKING US restricts visas to China officials over Uighur "repression": Pompeo pic.twitter.com/2D3AkdbxQ6— AFP news agency (@AFP) October 8, 2019
«США призывают Китай немедленно прекратить свою кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех произвольно задержанных и прекратить попытки заставить представителей мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай», — цитирует Помпео NBC.
Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список.
В американском министерстве заявили, что «Китай нарушает права уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства».