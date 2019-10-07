Минторг США ввёл санкции против 28 китайских организаций

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Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китае.

«Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США», — приводит ТАСС цитату из документа.

Отмечается, что «эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства».

В конце сентября сообщалось, что на данный момент Министерство финансов США не планирует исключать китайские предприятия из списков компаний, акциями которых торгуют на американских фондовых биржах.

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