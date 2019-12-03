Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Да, один из разговоров именно с ней», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Европейский совет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая начала выполнять свои обязанности под руководством фон дер Ляйен 1 декабря.

В свою очередь Госдепартамент призвал новое руководство Евросоюза противостоять «совместным вызовам безопасности» и «угрозам» со стороны России, Китая и Ирана.