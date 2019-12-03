Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии

Короткая ссылка
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии
  • РИА Новости

«Совместное патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населённого пункта Гариб», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в приграничном районе, который находится недалеко от Кобани, где произошёл инцидент с бронеавтомобилем, российские и турецкие военнослужащие уточнили маршруты патруля вдоль сирийско-турецкой границы.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте следования бронеавтомобиля военной полиции России в Сирии в районе Кобани пострадали трое российских военнослужащих.

Позднее стало известно о патрулировании российскими военными по четырём маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить