Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии после инцидента с бронеавтомобилем военной полиции. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Совместное патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населённого пункта Гариб», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в приграничном районе, который находится недалеко от Кобани, где произошёл инцидент с бронеавтомобилем, российские и турецкие военнослужащие уточнили маршруты патруля вдоль сирийско-турецкой границы.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте следования бронеавтомобиля военной полиции России в Сирии в районе Кобани пострадали трое российских военнослужащих.

Позднее стало известно о патрулировании российскими военными по четырём маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка.