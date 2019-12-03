Россия и Турция возобновили совместное патрулирование в Сирии
- РИА Новости
«Совместное патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населённого пункта Гариб», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в приграничном районе, который находится недалеко от Кобани, где произошёл инцидент с бронеавтомобилем, российские и турецкие военнослужащие уточнили маршруты патруля вдоль сирийско-турецкой границы.
Ранее сообщалось, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства на маршруте следования бронеавтомобиля военной полиции России в Сирии в районе Кобани пострадали трое российских военнослужащих.
Позднее стало известно о патрулировании российскими военными по четырём маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка.