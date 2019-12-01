Эксперт объяснил заявление главы Минобороны Франции о США

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT слова главы Минобороны Франции Флоранс Парли о том, что США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности.

«Снова возвращение к старой дискуссии о повышении политической субъектности Европы, о более суверенном курсе, направленном против политики Вашингтона, который рассматривает Европу не в качестве равноправного партнёра, а в качестве дойной коровы. Это видно и сейчас по «Северному потоку — 2», по антироссийским санкциям», — отметил эксперт.

По его словам, Европе, чтобы не оказаться «на обочине», нужно увеличивать политическую субъектность, которую можно увеличить благодаря нормализации отношений с Россией.

«Вашингтон сам заинтересован в сохранении подчинённой роли Европы, на что Франция говорит категорическое «нет». Но проблема в том, что Франция — это не вся Европа, есть другая Европа... Одна Европа играет русофобскую роль — Прибалтика, Польша, Румыния — и идёт в фарватере США, другая Европа говорит об увеличении политической субъектности — Франция, Германия, Италия — и отчасти (выступает. — RT) за нормализацию отношений с Россией», — подчеркнул Блохин.

Аналитик также добавил, что есть ещё одна проблема, из-за которой европейцы не могут перейти от заявлений к реальным изменениям и действиям.

«Европейцы привыкли к высокому уровню жизни. Понятно, для того чтобы создать собственную мощную европейскую армию, потребуется не то что десятки и сотни миллиардов долларов. Многие привыкли жить под «зонтиком» США», — заключил Блохин.

Ранее Парли призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО.

Глава Минобороны Франции также отметила необходимость создания Европой военных инструментов, которые «соответствовали бы её экономической и политической мощи», и указала на невозможность обеспечения безопасности Европы без диалога с Россией.