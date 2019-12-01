Полиция не нашла связи нападения в Гааге с терроризмом

Нидерландская полиция не нашла в действиях подозреваемого в нападении с ножом на троих несовершеннолетних в Гааге террористического мотива.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Twitter.

«Вчера мы задержали подозреваемого в нападении с ножом на улице Гроте Марктстраат. Пока не обнаружено никаких признаков террористического мотива», — заявили в полиции.

29 ноября трое несовершеннолетних получили ножевые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге.

На следующий день полиция сообщила, что задержан 35-летний подозреваемый, «не имеющий определённого места жительства».