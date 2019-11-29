В центре Гааги несколько человек получили ножевые ранения

Несколько человек получили ножевые ранения на одной из улиц Гааги. Об этом сообщили в полиции города.

«Несколько человек получили колотые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге», — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работают службы безопасности.

Как пишет Het Parool со ссылкой на очевидца, по меньшей мере три человека получили ранения, а преступник всё ещё разыскивается.

Издание уточняет, что подозреваемый — мужчина 45-50 лет, одетый в серый спортивный костюм и чёрный шарф.

Ранее Скотленд-Ярд признал терактом инцидент на Лондонском мосту. Как сообщили в полиции, на подозреваемом, которого застрелили полицейские, был муляж взрывного устройства.

По предварительным данным, 29 ноября вооружённый ножом неизвестный напал на прохожих в районе Лондонского моста. Пострадали несколько человек.