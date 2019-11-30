Полиция Гааги задержала подозреваемого в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего подозреваемого в нападении с ножом на трёх несовершеннолетних, которое произошло в пятницу, 29 ноября.

Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

«В связи с нападением с ножом на улице Гроте Марктстраат в центре Гааги только что был задержан 35-летний мужчина. У этого человека нет определённого места жительства», — заявили в полиции.

Отмечается, что подозреваемого доставят в отделение полиции.

29 ноября трое несовершеннолетних получили ножевые ранения на улице Гроте Марктстраат в Гааге. Позднее стало известно, что всех пострадавших выписали из больницы.