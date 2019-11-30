В Британии задержано судно с россиянами на борту
Об этом говорится в Twitter посольства.
В Посольство поступила информация о том, что судно «Джирех» под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда в Великобритании. В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента. pic.twitter.com/2kiGVrDjgc— Посольство России (@RussianEmbassyR) 29 ноября 2019 г.
Отмечается, что судно следовало под флагом Нигерии.
«Мы выясняем обстоятельства инцидента», — указано в тексте.
23 ноября российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.