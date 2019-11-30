В Британии задержано судно с россиянами на борту

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Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.

Об этом говорится в Twitter посольства.

Отмечается, что судно следовало под флагом Нигерии.

«Мы выясняем обстоятельства инцидента», — указано в тексте.

23 ноября российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.

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