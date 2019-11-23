В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна», — отметили в посольстве.
Уточняется, что всего на борту находятся один россиянин и 22 гражданина Украины.
В дипмиссии добавили, что посольство внимательно следит за развитием ситуации.
19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. В сентябре судну разрешили покинуть иранский порт.