В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.

Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна», — отметили в посольстве.

Уточняется, что всего на борту находятся один россиянин и 22 гражданина Украины.

В дипмиссии добавили, что посольство внимательно следит за развитием ситуации.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. В сентябре судну разрешили покинуть иранский порт.