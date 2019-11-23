В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

Короткая ссылка
Российская дипмиссия в Куала-Лумпуре заявила, что в территориальных водах Малайзии было задержано судно с россиянином и украинцами на борту.
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна», — отметили в посольстве.

Уточняется, что всего на борту находятся один россиянин и 22 гражданина Украины.

В дипмиссии добавили, что посольство внимательно следит за развитием ситуации.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero под флагом Великобритании, на борту которого находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. В сентябре судну разрешили покинуть иранский порт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить