Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

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Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL. Об этом сообщили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
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«Правительство ФРГ 20 ноября подало жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд», — цитирует ведомство ТАСС.

Там отметили, что подача жалобы не имеет приостанавливающего решение суда действия.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования OPAL.

В соответствии с ним российская компания имела исключительное право на 50% пропускной способности газопровода и могла приобрести ещё 40% на аукционах.

В середине сентября в Германии заявили, что решение суда Евросоюза носит политический характер и принято с целью частичного вытеснения России с рынка природного газа.

Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в том, что ситуация с ограничением объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа «вернётся на место» и газопровод будет использоваться в полном объёме.

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