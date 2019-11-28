В Гонконге оценили закон США об автономном районе

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Правительство специального автономного района Гонконг выразило протест против американского закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге», подписанного президентом США Дональдом Трампом.

«Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований, и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга», — говорится в заявлении администрации.

Отмечается, что власти Гонконга выражают решительный протест закону.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

В МИД Китая заявили о возможности введения ответных контрмер.

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