В Гонконге оценили закон США об автономном районе
«Эти законопроекты являются явным вмешательством во внутренние дела Гонконга, в котором нет необходимости и оснований, и которое может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга», — говорится в заявлении администрации.
Отмечается, что власти Гонконга выражают решительный протест закону.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
В МИД Китая заявили о возможности введения ответных контрмер.