МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
«Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США», — приводит РИА Новости заявление МИД Китая.
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.