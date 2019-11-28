МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на американский закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», который подписал президент США Дональд Трамп.

«Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США», — приводит РИА Новости заявление МИД Китая.

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.