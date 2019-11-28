Госдеп: США продолжат давление на Россию

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Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

«США привержены работе с нашими союзниками и партнёрами, чтобы продолжать давление на Россию в вопросе соблюдения ею своих обязательств в рамках минских договорённостей и начала процесса мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом», — говорится в документе.

27 ноября глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву предстоит согласовывать с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса.

В октябре украинский лидер Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера.

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