Обнаружены чёрные ящики потерпевших крушение в Мали вертолётов

Чёрные ящики двух потерпевших крушение в результате столкновения в Мали французских военных вертолётов обнаружены, сообщает официальный представитель штаба Вооружённых сил Франции Фредерик Барбри.

«Изъяты два чёрных ящика вертолётов, они будут переданы компетентным органам для проведения анализа», — цитирует его телеканал BFMTV.

Барбри отметил, что тела 13 погибших при столкновении двух вертолётов военных в настоящее время находятся в распоряжении французских властей и в скором времени будут репатриированы на родину.

Сообщается, что церемония памяти погибших, в которой будет участвовать французский лидер Эммануэль Макрон, пройдёт в Париже 2 декабря.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о гибели 13 французских военных в результате аварии двух вертолётов в Мали.

Отмечалось, что инцидент произошёл «во время военной операции против джихадистов».

В начале ноября сообщалось об уничтожении лидера группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*, спецслужбами Франции в ходе операции в Мали.

24 ноября в Министерстве вооружённых сил Франции заявили, что французские военные в ночь с 22 на 23 ноября обезвредили около 30 террористов в Мали.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.