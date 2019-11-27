Обнаружены чёрные ящики потерпевших крушение в Мали вертолётов
- Reuters
«Изъяты два чёрных ящика вертолётов, они будут переданы компетентным органам для проведения анализа», — цитирует его телеканал BFMTV.
Барбри отметил, что тела 13 погибших при столкновении двух вертолётов военных в настоящее время находятся в распоряжении французских властей и в скором времени будут репатриированы на родину.
Сообщается, что церемония памяти погибших, в которой будет участвовать французский лидер Эммануэль Макрон, пройдёт в Париже 2 декабря.
Во вторник, 26 ноября, стало известно о гибели 13 французских военных в результате аварии двух вертолётов в Мали.
Отмечалось, что инцидент произошёл «во время военной операции против джихадистов».
В начале ноября сообщалось об уничтожении лидера группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*, спецслужбами Франции в ходе операции в Мали.
24 ноября в Министерстве вооружённых сил Франции заявили, что французские военные в ночь с 22 на 23 ноября обезвредили около 30 террористов в Мали.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.