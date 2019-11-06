Спецслужбы Франции уничтожили лидера связанной с «Аль-Каидой» банды
По информации газеты 20minutes, французские спецподразделения при поддержке сил Мали и США ликвидировали боевика в ночь на 9 октября.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отсутствии у российской стороны результатов генетической экспертизы для подтверждения ликвидации главаря «Исламского государства»** Абу Бакра аль-Багдади.
27 октября США объявили об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.