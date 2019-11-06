Спецслужбы Франции уничтожили лидера связанной с «Аль-Каидой» банды

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Спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*. Об этом сообщила глава французского Минобороны Флоранс Парли.

По информации газеты 20minutes, французские спецподразделения при поддержке сил Мали и США ликвидировали боевика в ночь на 9 октября.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отсутствии у российской стороны результатов генетической экспертизы для подтверждения ликвидации главаря «Исламского государства»** Абу Бакра аль-Багдади. 

27 октября США объявили об уничтожении аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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