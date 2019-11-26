В Париже заявили о гибели 13 французских военных в Мали

В результате аварии двух военных вертолётов в Мали погибли 13 французских военных. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это произошло в результате «аварии двух вертолётов во время военной операции против джихадистов».

Ранее в Париже заявили, что спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*.

Также сообщалось, что французские военные в ночь с 22 на 23 ноября обезвредили около 30 террористов в Мали.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.