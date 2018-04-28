СМИ: Более 30 человек погибли в результате нападения в Мали

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Более 30 представителей народа туарегов погибли в результате нападения, произошедшего в Мали.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

«Предполагаемые джихадисты убили более 30 туарегов в Мали», — пишет агентство.

В январе по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва мины в Мали.

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