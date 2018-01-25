В Мали 13 человек погибли из-за взрыва мины

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва мины в Мали.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

«13 мирных жителей подорвались на мине в Мали», — передаёт агентство.

#BREAKING Landmine kills 13 civilians in Mali, say local officials — AFP news agency (@AFP) 25 января 2018 г.

Ранее четыре миротворца ООН и один военнослужащий погибли при нападении боевиков в Мали.