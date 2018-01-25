В Мали 13 человек погибли из-за взрыва мины
По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва мины в Мали.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.
«13 мирных жителей подорвались на мине в Мали», — передаёт агентство.
#BREAKING Landmine kills 13 civilians in Mali, say local officials— AFP news agency (@AFP) 25 января 2018 г.
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