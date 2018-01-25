В Мали 13 человек погибли из-за взрыва мины

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва мины в Мали.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

«13 мирных жителей подорвались на мине в Мали», — передаёт агентство.

Ранее четыре миротворца ООН и один военнослужащий погибли при нападении боевиков в Мали.

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