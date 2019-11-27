В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России
  • РИА Новости

«Проходного двора для всех желающих в Керченском проливе не будет. Выборочный досмотр, пограничное сопровождение, постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом», — заявил Бальбек.

Ранее министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».

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