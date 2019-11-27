В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России
  • РИА Новости

«Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всём и всегда поддерживают украинскую делегацию в её русофобских нападках. Так что это всё звенья одной цепи и одной политики. Такие заявления настолько безосновательны, что комментировать тут нечего», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что на сегодняшний день вся Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Россией.

«Но эти страны продолжают мутить воду», — заключил он.

Ранее министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить