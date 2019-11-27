В Совфеде отреагировали на призыв глав МИД четырёх стран к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».

«Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всём и всегда поддерживают украинскую делегацию в её русофобских нападках. Так что это всё звенья одной цепи и одной политики. Такие заявления настолько безосновательны, что комментировать тут нечего», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что на сегодняшний день вся Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Россией.

«Но эти страны продолжают мутить воду», — заключил он.

Ранее министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».