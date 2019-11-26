Посол России назвал тяжёлым диалог с Британией по визам
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«У нас сейчас происходит довольно тяжёлый диалог с британцами о том, как наладить нормальную выдачу виз для тех, кто приезжает сюда на долгосрочную работу», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, необходимо вернуться к прежней практике, когда рассмотрение заявки на визу занимало не более 90 дней.
«У нас в течение года были попытки договориться, но они срывались, к сожалению, не по нашей вине», — отметил Келин.
Ранее сообщалось, что официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам. Эту информацию подтвердили в МИД России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в ситуации с отказом Великобритании выдать визы двум российским журналистам.