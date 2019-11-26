Посол России назвал тяжёлым диалог с Британией по визам

Короткая ссылка
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идёт тяжело.
Посол России назвал тяжёлым диалог с Британией по визам
  • © МИД РФ

«У нас сейчас происходит довольно тяжёлый диалог с британцами о том, как наладить нормальную выдачу виз для тех, кто приезжает сюда на долгосрочную работу», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, необходимо вернуться к прежней практике, когда рассмотрение заявки на визу занимало не более 90 дней.

«У нас в течение года были попытки договориться, но они срывались, к сожалению, не по нашей вине», — отметил Келин.

Ранее сообщалось, что официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам. Эту информацию подтвердили в МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в ситуации с отказом Великобритании выдать визы двум российским журналистам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить