МИД подтвердил отказ Британии выдать визы двум российским журналистам

Официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам. Эту информацию подтвердили в МИД России.

«В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз двум российским собкорам для работы в этой стране», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее источник агентства рассказал, что в 2019 году Лондон отказал в визе нескольким журналистам из России.

По его словам, речь шла о «работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах».

Он пояснил, что одному из журналистов визу не продлили, а второму — не выдали без объяснения причины.

В июле британский МИД не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.

Также власти не выдали визу сотруднику российского Министерства иностранных дел, при этом Россия была приглашена к участию и работник ведомства был аккредитован.