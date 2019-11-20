МИД подтвердил отказ Британии выдать визы двум российским журналистам

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Официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам. Эту информацию подтвердили в МИД России.
МИД подтвердил отказ Британии выдать визы двум российским журналистам
  • РИА Новости

«В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз двум российским собкорам для работы в этой стране», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее источник агентства рассказал, что в 2019 году Лондон отказал в визе нескольким журналистам из России.

По его словам, речь шла о «работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах».

Он пояснил, что одному из журналистов визу не продлили, а второму — не выдали без объяснения причины.

В июле британский МИД не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ

Также власти не выдали визу сотруднику российского Министерства иностранных дел, при этом Россия была приглашена к участию и работник ведомства был аккредитован.

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