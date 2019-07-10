Британия не выдала визу представителю МИД России
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском посольстве в Великобритании.
«Известно, что визы для сотрудников, направляющихся в командировки, являются одной из проблем текущих российско-британских отношений. Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико», — рассказал журналистам пресс-секретарь дипломатического ведомства.
Он добавил, что британцы сами пригласили россиян принять участие в конференции, аккредитовали делегата, а потом сами сорвали поездку.
По словам дипломата, ранее такие инциденты случались с США.
«Теперь эту практику, видимо, берут на вооружение в Лондоне — такое неожиданное проявление находит происходящее на фоне брексита сближение Великобритании с США», — сказал пресс-секретарь, слова которого приводит РИА Новости.
По данным агентства, британское МВД не комментирует вопросы о выдаче виз в частных случаях.
5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».
9 июля МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT.