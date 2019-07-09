МИД России дал Лондону сутки на объяснение отказа аккредитовать RT

Россия требует от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik на конференцию по свободе СМИ. Об этом говорится в заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

«В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения фейковых новостей и дезинформации», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению дипломата, организаторы конференции показали свои истинные намерения и отношение к свободе слова, «превратив мероприятие в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач».

«Полагаем, что другие страны и ответственные журналисты сделают соответствующие выводы», — добавила Захарова.

Она выразила надежду на то, что международные структуры не постесняются выразить свою позицию.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать телеканалу RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.

Позднее представитель британского Форин Офис объяснил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

В Кремле назвали ярким проявлением абсурдности решение об отказе в аккредитации.