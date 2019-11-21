Захарова отреагировала на невыдачу Британией виз журналистам из России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в ситуации с отказом Великобритании выдать визы двум российским журналистам.
Захарова отреагировала на невыдачу Британией виз журналистам из России
  • РИА Новости

«Мы получали вопросы в том числе и относительно наших ответных действий. Вы прекрасно понимаете, что этот принцип никто не отменял. И не надо будет потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы, или отозвала визы, или чинит какие-то препятствия», — сказала она.

Ранее в Министерстве иностранных дел подтвердили, что официальные власти Великобритании отказались выдать визы российским собкорам для работы в этой стране.

По данным СМИ, одному из них её не продлили, а второму — не выдали без объяснения причин.

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