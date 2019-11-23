Кабмин ожидает новой концепции развития региональной авиации в декабре

Основные параметры новой концепции развития региональной авиации определены, Министерство транспорта России должно направить итоговую версию в правительство до середины декабря.

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

«Мы ожидаем, что это случится (Минтранс представит свои предложения. — RT) точно в течение ближайшей недели-двух. Мы уже определились по концептуальному содержанию и структуре этих предложений... Мы думаем, что это вопрос самого ближайшего времени», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что данные предложения будут касаться наземной инфраструктуры, бизнес-модели перевозчиков, моделей маршрутной сети и субсидирования, а также элементов авиастроительного комплекса.

В сентябре Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщало, что Нижегородская область собирается направить более 350 млн рублей на субсидирование межрегиональных перелётов.