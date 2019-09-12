Нижегородская область планирует направить более 350 млн рублей на субсидирование перелётов

Короткая ссылка
Нижегородская область собирается направить более 350 млн рублей на субсидирование межрегиональных перелётов, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Это следует из проекта поправок в бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Их внёс в региональный парламент губернатор Глеб Никитин.

В частности, в 2019-м может быть выделено 33,4 млн рублей по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российские авиакомпании получат более 570 млн рублей из федерального бюджета на субсидируемые перелёты в Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить