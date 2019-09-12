Нижегородская область планирует направить более 350 млн рублей на субсидирование перелётов

Нижегородская область собирается направить более 350 млн рублей на субсидирование межрегиональных перелётов, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Это следует из проекта поправок в бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Их внёс в региональный парламент губернатор Глеб Никитин.

В частности, в 2019-м может быть выделено 33,4 млн рублей по таким направлениям, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в 2019 году российские авиакомпании получат более 570 млн рублей из федерального бюджета на субсидируемые перелёты в Крым.