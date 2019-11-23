В Минтрансе дали прогноз по открытию чартеров в Египет

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Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут.
В Минтрансе дали прогноз по открытию чартеров в Египет
  • РИА Новости

«Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут», — приводит РИА Новости слова Дитриха.

23 октября в Сочи прошли переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Эксперт Центра ближневосточных исследований МГИМО, кандидат исторических наук, специалист по Африке Юрий Зинин назвал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возобновление авиасообщения между Россией и Египтом вопросом ближайшего времени.

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