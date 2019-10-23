Эксперт прокомментировал возможность возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

Эксперт Центра ближневосточных исследований МГИМО, кандидат исторических наук, специалист по Африке Юрий Зинин назвал возобновление авиасообщения между Россией и Египтом вопросом ближайшего времени.

«Не секрет, что Египет из-за прекращения перелётов с Москвой потерял очень много — туристическая отрасль оказалась в упадке. И все прошедшие после катастрофы над Синаем годы говорил о важности возврата рейсов. В последнее время Москва несколько раз давала понять, что недостижимой эта цель не видится — каждый раз Каир это воспринимал с воодушевлением. Всё указывает на то, что египетские власти прикладывают максимум усилий для максимального повышения уровня безопасности авиаперевозок, чего и требует Россия», — отметил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению специалиста, в вопросе открытия российских чартеров нет и не было политики, а есть лишь обоснованное беспокойство за безопасность россиян.

«Мы четыре года наблюдали, как Египет тесно сотрудничал с Россией, выполняя требования и совершенствуя собственные процедуры пресечения угроз. Так что возможность открытия частных авиаперевозок весьма высока — это лишь вопрос времени. Вероятно, ближайших недель», — добавил Зинин.

23 октября в Сочи прошли переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Ранее сообщалось, что Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх.