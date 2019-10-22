Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх

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Глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
Египет надеется на скорое возобновление Россией полётов в Шарм-эш-Шейх
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«Мы надеемся, что Россия ускорится с принятием решения о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх. Мы уже разговаривали с депутатами российского парламента, результаты были положительными, в правительстве также не возражали», — цитирует РИА Новости Амро Сыдки.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Египте планируют усилить кампанию по привлечению туристов.

«В ближайшее время мы усилим кампанию по привлечению туристов, готовясь к возобновлению авиасообщения между Россией и Шарм-эш-Шейхом, которое мы скоро ожидаем», — добавил он.

В апреле глава египетского МИД Самех Шукри по итогам переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Египет ведёт работу по обеспечению безопасности своих аэропортов.

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