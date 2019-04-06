Глава МИД Египта рассказал о работе над безопасностью аэропортов

Короткая ссылка
Глава египетского МИД Самех Шукри по итогам переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Египет ведёт работу по обеспечению безопасности своих аэропортов.
Глава МИД Египта рассказал о работе над безопасностью аэропортов
  • Reuters

«У нас беспрецедентно высокий уровень сотрудничества с Россией (в вопросе возобновления полётов российских чартеров на египетские курорты. — RT), стремимся учитывать российский опыт», — цитирует ТАСС Шукри.

Он также заявил, что Египет «приветствует российские делегации в рамках технического взаимодействия для возобновления прямого сообщения с курортами». 

«Обязуемся приложить все усилия для обеспечения безопасности, чтобы российские туристы могли вновь отдыхать на египетских курортах», — подчеркнул глава египетского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Лавров во время своего визита в Египет намерен обсудить с египетскими властями безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить