Глава МИД Египта рассказал о работе над безопасностью аэропортов

Глава египетского МИД Самех Шукри по итогам переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Египет ведёт работу по обеспечению безопасности своих аэропортов.

«У нас беспрецедентно высокий уровень сотрудничества с Россией (в вопросе возобновления полётов российских чартеров на египетские курорты. — RT), стремимся учитывать российский опыт», — цитирует ТАСС Шукри.

Он также заявил, что Египет «приветствует российские делегации в рамках технического взаимодействия для возобновления прямого сообщения с курортами».

«Обязуемся приложить все усилия для обеспечения безопасности, чтобы российские туристы могли вновь отдыхать на египетских курортах», — подчеркнул глава египетского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Лавров во время своего визита в Египет намерен обсудить с египетскими властями безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха.