Переговоры президентов России и Египта назвали конструктивными

Переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси по возобновлению авиасообщения между странами прошли конструктивно.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Конструктивно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.

Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик заявил, что сроки возобновления чартерного сообщения между Россией и Египтом зависят от Каира.