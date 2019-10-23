Переговоры президентов России и Египта назвали конструктивными
- РИА Новости
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.
«Конструктивно», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки сообщил, что Египет надеется, что Россия в скором времени возобновит полёты в Шарм-эш-Шейх.
Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик заявил, что сроки возобновления чартерного сообщения между Россией и Египтом зависят от Каира.