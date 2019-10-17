В Минтрансе России оценили возможность возобновления чартеров в Египет

Заместитель министра транспорта России Александр Юрчик заявил, что сроки возобновления чартерного сообщения между Россией и Египтом зависят от Каира. Об этом сообщает ТАСС.

«Это зависит от египетской стороны. Это вопрос в рамках нашего внимания», — заявил он.

По словам Юрчика, российская сторона после поездки комиссии в Египет направила «некие предложения». Он отметил, что египетская сторона в настоящее время работает над этими предложениями.

Замминистра уточнил, что после того, как в Египте «ответят на поставленные вопросы», в Минтрансе внимательно изучат ситуацию, а затем «будут приняты решения».

Ранее глава МИД Египта Самех Шукри рассказал о работе над безопасностью аэропортов.