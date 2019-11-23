Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос, вы можете у Министерства финансов поинтересоваться... Примерно $2 млрд, $5 млрд — это с учётом ранее принятых решений. Они говорят, что им $5 млрд всего, в 2015 году обещали... Они просят до $5 млрд довести», — сказал Новак.

Также он отметил, что кредитные средства необходимы иранской стороне для строительства тепло- и гидроэлектростанций, железной дороги, поставки вагонов для метрополитена.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжают переговоры по запрошенному Белоруссией кредиту на $600 миллионов с учётом ранее выданных средств.

5 сентября стало известно, что Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока.