Новак заявил о намерении Ирана получить от России кредит на $2 млрд
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Они действительно обратились по ряду проектов, бюджетные и правительственные кредиты. Минфин рассматривает этот вопрос, вы можете у Министерства финансов поинтересоваться... Примерно $2 млрд, $5 млрд — это с учётом ранее принятых решений. Они говорят, что им $5 млрд всего, в 2015 году обещали... Они просят до $5 млрд довести», — сказал Новак.
Также он отметил, что кредитные средства необходимы иранской стороне для строительства тепло- и гидроэлектростанций, железной дороги, поставки вагонов для метрополитена.
В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжают переговоры по запрошенному Белоруссией кредиту на $600 миллионов с учётом ранее выданных средств.
5 сентября стало известно, что Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока.