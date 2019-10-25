Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
В то же время Ермолович отметил, что Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на $600 млн, потребности в нём нет.
По его словам, Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году, а также «есть чёткое понимание по данным источникам на 2020 год».
Ранее сообщалось, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.