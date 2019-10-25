Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время Ермолович отметил, что Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на $600 млн, потребности в нём нет.

По его словам, Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году, а также «есть чёткое понимание по данным источникам на 2020 год».

Ранее сообщалось, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.