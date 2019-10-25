Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Короткая ссылка
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время Ермолович отметил, что Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на $600 млн, потребности в нём нет.

По его словам, Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году, а также «есть чёткое понимание по данным источникам на 2020 год».

Ранее сообщалось, что Белоруссия проведёт консультации с Россией о возможном транзите казахстанской нефти через российскую территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить