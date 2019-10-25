Песков: Москва и Минск продолжают переговоры по кредиту в $600 млн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск продолжают переговоры по запрошенному Белоруссией кредиту на $600 миллионов с учётом ранее выданных средств.

«Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий», — заявил Песков.

26 октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Ермолович также отметил, что Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на $600 млн, потребности в нём нет.