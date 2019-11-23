В ВВС Боливии прокомментировали слова Моралеса о покушении на него

Командование Военно-воздушных сил Боливии прокомментировало слова экс-президента страны Эво Моралеса о том, что главнокомандующий ВВС Хорхе Терсерос стоит за крушением вертолёта бывшего главы государства.

Как заявили в ВВС, совместная группа по расследованию воздушных инцидентов начала сотрудничать с персоналом, который обеспечивает безопасность полётов.

«Они определят причины этого инцидента», — сообщило командование в Twitter.

Ранее ушедший в отставку Эво Моралес рассказал о попытке покушения на него. По словам политика, к аварии его вертолёта причастен командующий ВВС страны генерал Хорхе Терсерос.

По словам политика, изначально он думал, что это была авария, однако теперь у него «не остаётся сомнений в том, что речь идёт о покушении».

5 ноября стало известно, что вертолёт, на котором летел Моралес, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта. Тогда об этом заявили ВВС Боливии.

При этом глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что ведомство выявило преступную группу, готовящую покушение на исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.