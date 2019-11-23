В ВВС Боливии прокомментировали слова Моралеса о покушении на него

Короткая ссылка
Командование Военно-воздушных сил Боливии прокомментировало слова экс-президента страны Эво Моралеса о том, что главнокомандующий ВВС Хорхе Терсерос стоит за крушением вертолёта бывшего главы государства.

Как заявили в ВВС, совместная группа по расследованию воздушных инцидентов начала сотрудничать с персоналом, который обеспечивает безопасность полётов.

«Они определят причины этого инцидента», — сообщило командование в Twitter.

Ранее ушедший в отставку Эво Моралес рассказал о попытке покушения на него. По словам политика, к аварии его вертолёта причастен командующий ВВС страны генерал Хорхе Терсерос.

По словам политика, изначально он думал, что это была авария, однако теперь у него «не остаётся сомнений в том, что речь идёт о покушении».

5 ноября стало известно, что вертолёт, на котором летел Моралес, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта. Тогда об этом заявили ВВС Боливии.

При этом глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что ведомство выявило преступную группу, готовящую покушение на исполняющую обязанности президента страны Жанин Аньес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить