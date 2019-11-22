Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна

Генпрокурор США Уильям Барр пришёл к выводу, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, отбывавший в тюрьме Нью-Йорка наказание по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, умер в результате суицида.

«Могу понять тех людей, которые сразу же подумали о наихудшем варианте, поскольку причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок», — заявил он в интервью Associated Press.

По словам Барра, расследование ФБР и генерального инспектора Минюста США убедило его, что Эпштейн покончил с собой.

При этом он подчеркнул, что администрация тюрьмы, где содержался обвиняемый, допустила ряд ошибок, включая решение о его одиночном заключении в камере.

«Думаю, важно было разместить его вместе с сокамерником. Мы изучим вопрос о том, почему этого не было сделано, думаю, всё указывает на то, что были допущены ошибки», — добавил генпрокурор США.

Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа.

ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.