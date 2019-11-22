Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна

Короткая ссылка
Генпрокурор США Уильям Барр пришёл к выводу, что американский миллиардер Джеффри Эпштейн, отбывавший в тюрьме Нью-Йорка наказание по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, умер в результате суицида.
Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна
  • Reuters

«Могу понять тех людей, которые сразу же подумали о наихудшем варианте, поскольку причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок», — заявил он в интервью Associated Press.

По словам Барра, расследование ФБР и генерального инспектора Минюста США убедило его, что Эпштейн покончил с собой.

При этом он подчеркнул, что администрация тюрьмы, где содержался обвиняемый, допустила ряд ошибок, включая решение о его одиночном заключении в камере.

«Думаю, важно было разместить его вместе с сокамерником. Мы изучим вопрос о том, почему этого не было сделано, думаю, всё указывает на то, что были допущены ошибки», — добавил генпрокурор США.

Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа.

ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить