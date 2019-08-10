Генпрокурор США прокомментировал сообщения о смерти Эпштейна
- Reuters
«Я был потрясён, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мёртвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в федеральном заключении. Смерть мистера Эпштейна вызывает серьёзные вопросы, на которые необходимо ответить», — приводит The Hill заявление генпрокурора.
Ранее СМИ сообщали, что Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в тюрьме в США.
Впоследствии Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к изучению обстоятельств смерти американского миллиардера.