Генпрокурор США прокомментировал сообщения о смерти Эпштейна

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».

«Я был потрясён, узнав, что Джеффри Эпштейн был найден мёртвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в федеральном заключении. Смерть мистера Эпштейна вызывает серьёзные вопросы, на которые необходимо ответить», — приводит The Hill заявление генпрокурора.

Ранее СМИ сообщали, что Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в тюрьме в США.

Впоследствии Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к изучению обстоятельств смерти американского миллиардера.