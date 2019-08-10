СМИ: В США умер миллиардер Джеффри Эпштейн

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в тюрьме в США.

Об этом сообщает АВС со ссылкой на трёх сотрудников правоохранительных органов.

Как уточняет телекомпания, он умер в результате суицида.

В июле правоохранительные органы США задержали Эпштейна по обвинению в преступлениях сексуального характера. Согласно версии следствия, в 2002—2005 годах миллиардер приглашал несовершеннолетних девушек (младшей из жертв на тот момент было 14 лет) в свои дома во Флориде и Нью-Йорке и принуждал их к оказанию сексуальных услуг.

Подробности — в материале RT.