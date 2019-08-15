Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США

Короткая ссылка
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.
Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
  • Reuters

Он подтвердил, что находился с Эпштейном в одной тюрьме.  

«Это правда, но я не знаю, в каком блоке он был. Здесь же есть специальные отделения, где очень жёсткий режим. Там по шесть камер и очень жёсткий надзор. Там только одиночные камеры. Но говорят, что у него был сокамерник. Значит, он был просто в изоляторе. Там обычно по два человека», — рассказал Бут.

10 августа СМИ сообщали, что Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в американской тюрьме.

Впоследствии в ФБР приступили к изучению обстоятельств его смерти.

Как заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, смерть Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить