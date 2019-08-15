Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
- Reuters
Он подтвердил, что находился с Эпштейном в одной тюрьме.
«Это правда, но я не знаю, в каком блоке он был. Здесь же есть специальные отделения, где очень жёсткий режим. Там по шесть камер и очень жёсткий надзор. Там только одиночные камеры. Но говорят, что у него был сокамерник. Значит, он был просто в изоляторе. Там обычно по два человека», — рассказал Бут.
10 августа СМИ сообщали, что Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в американской тюрьме.
Впоследствии в ФБР приступили к изучению обстоятельств его смерти.
Как заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, смерть Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».
Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.