Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США

Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.

Он подтвердил, что находился с Эпштейном в одной тюрьме.

«Это правда, но я не знаю, в каком блоке он был. Здесь же есть специальные отделения, где очень жёсткий режим. Там по шесть камер и очень жёсткий надзор. Там только одиночные камеры. Но говорят, что у него был сокамерник. Значит, он был просто в изоляторе. Там обычно по два человека», — рассказал Бут.

10 августа СМИ сообщали, что Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в американской тюрьме.

Впоследствии в ФБР приступили к изучению обстоятельств его смерти.

Как заявил генеральный прокурор США Уильям Барр, смерть Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.