Новый посол России в Лондоне приступил к исполнению обязанностей
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«Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Сегодня, 22 ноября, он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщает российское посольство.
Указ о назначении Келина, бывшего директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, на эту должность был опубликован 5 ноября.
В конце августа российский лидер Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла России в Великобритании. Яковенко стал ректором Дипломатической академии МИД.