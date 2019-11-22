Новый посол России в Лондоне приступил к исполнению обязанностей

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Новый посол России в Великобритании Андрей Келин приступил к исполнению обязанностей.
Новый посол России в Лондоне приступил к исполнению обязанностей
  • © МИД РФ

«Вновь назначенный посол России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Сегодня, 22 ноября, он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщает российское посольство.

Указ о назначении Келина, бывшего директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, на эту должность был опубликован 5 ноября.

В конце августа российский лидер Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла России в Великобритании. Яковенко стал ректором Дипломатической академии МИД.

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