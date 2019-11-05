Путин назначил нового посла России в Великобритании
- © МИД РФ
«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.
Ранее Келин был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
В конце августа Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании. Яковенко занял должность ректора Дипломатической академии МИД.
СМИ, ссылаясь на источники, писали, что преемником Яковенко станет Андрей Келин.
Подробнее — в материале RT.