Путин назначил нового посла России в Великобритании

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Российский лидер Владимир Путин назначил послом России в Великобритании Андрея Келина. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин назначил нового посла России в Великобритании
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«Назначить Келина Андрея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.

Ранее Келин был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

В конце августа Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании. Яковенко занял должность ректора Дипломатической академии МИД. 

СМИ, ссылаясь на источники, писали, что преемником Яковенко станет Андрей Келин. 

Подробнее — в материале RT.

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